Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Pazartesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

Kim Kimdir? 10.10.2022, 17:38 10.10.2022, 17:38
Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 10 Ekim Pazartesi

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı hafta içi her gün ekranların en çok izlenen programı olmayı başardı. Her hafta yeni yarışmacıların yarıştığı programın yeni konukları merak ediliyor.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ 

10 Ekim Pazartesi Puan Durumu 

Henüz yarışmacıların puanı açıklanmadı.

Yorumlar (0)
15
açık
Namaz Vakti 10 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 9 18
2. Beşiktaş 9 18
3. Konyaspor 9 18
4. Fenerbahçe 8 17
5. Başakşehir 7 17
6. Galatasaray 8 17
7. Trabzonspor 8 16
8. Kayserispor 9 13
9. Gaziantep FK 9 12
10. Kasımpaşa 8 12
11. Alanyaspor 9 9
12. Giresunspor 8 8
13. İstanbulspor 8 8
14. Ankaragücü 8 7
15. Antalyaspor 8 7
16. Hatayspor 8 7
17. Karagümrük 8 6
18. Sivasspor 8 4
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 8 17
2. Keçiörengücü 8 15
3. Pendikspor 8 15
4. Bodrumspor 8 14
5. Samsunspor 8 13
6. Boluspor 7 12
7. Bandırmaspor 7 12
8. Sakaryaspor 8 12
9. Manisa FK 7 11
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 8 9
12. Erzurumspor 7 9
13. Adanaspor 8 8
14. Göztepe 7 8
15. Gençlerbirliği 7 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 7 6
18. Ö.K Yeni Malatya 8 3
19. Denizlispor 8 2
Takımlar O P
1. Arsenal 9 24
2. M.City 9 23
3. Tottenham 9 20
4. Chelsea 8 16
5. M. United 8 15
6. Newcastle 9 14
7. Brighton 8 14
8. Bournemouth 9 12
9. Fulham 9 11
10. Liverpool 8 10
11. Brentford 9 10
12. Everton 9 10
13. West Ham United 9 10
14. Leeds United 8 9
15. Crystal Palace 8 9
16. Aston Villa 8 8
17. Southampton 9 7
18. Wolves 9 6
19. Leicester City 9 4
20. Nottingham Forest 8 4