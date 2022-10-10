Zuhal Topal'la Yemekteyiz İlkay Hanım Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Hafta içi hergün ekranların vazgeçilmez programında yarışan yarışmacılar hünerlerini sergiliyorlar. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı programın yarışmacılarının kim olduğu merak ediliyor. Peki yeni hafta yarışmacılarından İlkay kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

İLKAY HANIM KİMDİR?

36 yaşında aslen İstanbul'lu olan yarışmacı İlkay hanım özgüveniyle dikkat çekti.

Çok fazla hamarat olduğunu iddia eden İlkay daha önce aşçılık mesleğiyle ilgilenmiş. Kendine bir hayli güvenen yarışmacı kazanacağını iddia ediyor.