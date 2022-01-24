Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışması hafta içi her gün seyircileriyle buluşuyor. Birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı yarışmaya iddialı hamarat yarışmacılar katılıyor. Peki bu haftaki konuklar kimler, hangi menüler yapılacak, bu hafta nasıl geçecek?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hüseyin Kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının yeni yarışmacıları merak ediliyor.

Yeni yarışmacılardan Hüseyin sakinliğiyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. İddialı yarışmacının nasıl bir menü tercih edeceği diğer yarışmacılar tarafından merakla bekleniyor. Bakalım Hüseyin'in puanı ne olacak?