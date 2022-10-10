Zuhal Topal'la Yemekteyiz Hava Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta çeşitli yarışmacıların yarıştığı programdaki yarışmacıların kim oldukları da merak konusu. Peki yeni hafta yarışmacılarından Hava kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

HAVA KİMDİR?

32 yaşındaki Konya'lı Hava hanım mutfakta iyi olduğunu ve kazanacağını söylüyor. İddialı konuşmalarıyla izleyicileri de ekrana kilitleyen yarışmacının kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.