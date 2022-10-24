Zuhal Topal'la Yemekteyiz Güray Bey Kimdir, Kaç Yaşında?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı yemek programında yarışmacıların da kimler olduğu merakla araştırılıyor. Peki yeni yarışmacılardan Güray bey kimdir, kaç yaşında?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

GÜRAY BEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

30 yaşında olan yarışmacı yarışmaya Bursa'dan katılıyor. Yemeklerinin lezzetli olduğunu sürekli dile getiren yarışmacının günündeki performansı merakla bekleniyor. Bakalım Güray beyin toplam puanı kaç olacak?