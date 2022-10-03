Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gizem Kimdir?

Ekranların en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta çeşitli yarışmacıların yarıştığı programdaki yarışmacıların kim oldukları da merak konusu. Peki yeni hafta yarışmacılarından Gizem kimdir?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

GİZEM KİMDİR?

32 yaşındaki Konya'lı Gizem hanım mutfakta iyi olduğunu ve kazanacağını söylüyor. İddialı konuşmalarıyla izleyicileri de ekrana kilitleyen yarışmacının kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.