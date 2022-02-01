Zuhal Topal'la Yemekteyiz Deniz Hanım kimdir? kaç yaşında? nereli?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Deniz Hanım Kimdir?
Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.
Peki Banu hanımın menüsünde neler olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|22
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|22
|46
|3. Sivas Belediyespor
|22
|41
|4. Bodrumspor
|22
|40
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|22
|40
|6. Afjet Afyonspor
|21
|38
|7. Somaspor
|21
|38
|8. Çorum FK
|22
|37
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|21
|35
|10. Ankaraspor
|22
|32
|11. Serik Belediyespor
|22
|29
|12. İnegölspor
|22
|28
|13. Etimesgut Belediyespor
|22
|26
|14. Diyarbekirspor
|22
|25
|15. Turgutluspor
|22
|23
|16. Sarıyer
|22
|21
|17. Adıyaman FK
|21
|19
|18. Ergene Velimeşespor
|22
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|22
|12
|20. Niğde Anadolu FK
|22
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12