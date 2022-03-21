Zuhal Topal'la Yemekteyiz Canan hanım kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?

Canan Hanım Kimdir?

Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.

Peki 27 yaşındaki Canan hanımın menüsünde neler olacak?