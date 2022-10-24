Zuhal Topal'la Yemekteyiz Burcu Kimdir, Kaç Yaşında?

Ekranların en sevilen yarışması Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Her hafta çeşitli yarışmacıların yarıştığı programdaki yarışmacıların kim oldukları da merak konusu. Peki yeni hafta yarışmacılarından Burcu kimdir, kaç yaşında?

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

BURCU KİMDİR?

İlk hafta yarışmacısının ağır menüsü dikkat çekti.

32 yaşındaki Konya'lı Burcu hanım mutfakta iyi olduğunu ve kazanacağını söylüyor. İddialı konuşmalarıyla izleyicileri de ekrana kilitleyen yarışmacının kazanıp kazanmayacağı merak ediliyor.

İlk gün yarışmacısı heyecanla menüsüne hazırlıklara başladı.