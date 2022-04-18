Zuhal Topal'la Yemekteyiz Bilge hanım kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Bilge Hanım Kimdir?
Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.
Peki 43 yaşındaki Bilge'nin menüsünde neler olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|35
|78
|2. Bodrumspor
|35
|70
|3. 1461 Trabzon FK
|35
|67
|4. Sivas Belediyespor
|35
|63
|5. Çorum FK
|35
|61
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|35
|60
|7. Afjet Afyonspor
|35
|59
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|35
|57
|9. Somaspor
|35
|52
|10. İnegölspor
|35
|49
|11. Ankaraspor
|35
|48
|12. Etimesgut Belediyespor
|35
|44
|13. Diyarbekirspor
|35
|41
|14. Sarıyer
|35
|39
|15. Serik Belediyespor
|35
|39
|16. Adıyaman FK
|35
|36
|17. Turgutluspor
|35
|34
|18. Ergene Velimeşespor
|35
|31
|19. Niğde Anadolu FK
|35
|25
|20. Kahramanmaraşspor
|35
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|33
|62
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|33
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Kayserispor
|33
|42
|15. Gaziantep FK
|33
|41
|16. Giresunspor
|33
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|33
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|31
|63
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|31
|51
|6. Erzurumspor
|30
|50
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|30
|43
|9. Adanaspor
|31
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|30
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. M. United
|32
|54
|6. Arsenal
|31
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|30
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Brentford
|33
|39
|12. Southampton
|32
|39
|13. Crystal Palace
|31
|37
|14. Newcastle
|32
|37
|15. Aston Villa
|31
|36
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|31
|25
|19. Watford
|32
|22
|20. Norwich City
|32
|21