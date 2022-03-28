Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berfu kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?

Berfu Kimdir?

Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.

Peki 27 yaşındaki Berfu'nun menüsünde neler olacak?