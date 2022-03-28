Zuhal Topal'la Yemekteyiz Berfu kimdir?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz tüm heyecanıyla devam ediyor. Birbirinden hamarat yarışmacıların yarıştığı yarışmanın yeni yarışmacıları kimler olacak? Hangi yarışmacı birinci olacak hangi yarışmacılar elenecek?
Berfu Kimdir?
Haftaya iddialı başlayan hamarat yarışmacı diğer yarışmacıların gözünü bir hayli korkuttu.
Peki 27 yaşındaki Berfu'nun menüsünde neler olacak?
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|31
|68
|2. 1461 Trabzon FK
|31
|67
|3. Bodrumspor
|31
|60
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|31
|55
|5. Afjet Afyonspor
|31
|53
|6. Sivas Belediyespor
|31
|53
|7. Çorum FK
|31
|49
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|30
|49
|9. Somaspor
|30
|49
|10. İnegölspor
|31
|48
|11. Ankaraspor
|31
|44
|12. Etimesgut Belediyespor
|31
|36
|13. Diyarbekirspor
|31
|35
|14. Sarıyer
|31
|33
|15. Serik Belediyespor
|31
|33
|16. Adıyaman FK
|31
|32
|17. Turgutluspor
|31
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|31
|27
|19. Niğde Anadolu FK
|31
|20
|20. Kahramanmaraşspor
|31
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|28
|55
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. Tuzlaspor
|27
|34
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17