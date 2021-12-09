Zeynep Turan kimdir? kaç yaşında nereli? instagram adresi nedir?

Sabahların ilgiyle seyredilen programı Ebru ve Murat'la bu Sabah'ın konukları merakla takip ediliyor. Bu hafta hangi konukları ağırlayacak hangi konular ele alınacak?

ZEYNEP TURAN KİMDİR?

Zeynep Turan, 4 Eylül 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Astrolojiyle lise yıllarında tanışmış ve bu alanda çeşitli eğitimler alarak astrolojiyi hayatına dahil etmiştir. ... Astro koçluk, ilişki haritaları ve astroloji hizmetleri ile çalışma hayatına devam etmektedir.