Zengin Kız dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranların yeni dizisi Zengin Kız'ın fragmanı yayınlandı. Başrol oyuncuları açıklanan dizinin oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor.

ZENGİN KIZ

2022 2023 yeni sezonunda ekranlara gelecek Zengin Kız dizisinin başrol oyuncuları Alina Boz ve Nazan Kesal olacak. Merve Girgin’in yönetmen koltuğunda oturacağı Zengin Kız dizisinin senaristi Deniz Akçay olacak. Zengin Kız dizisinde maddi imkansızlıklarından dolayı bebek bakıcılığı yapmak zorunda kalan ve zengin olma hayali kuran Zeynep’in yüklü bir miktar para bulması ile hayatının değişmesi anlatılacak.

Yeni dizinin yayınlanacağı tarih henüz açıklanmadı.