Zahide Yetiş Zeliha kimdir? kaç yaşında?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Zeliha Kimdir?

Hamarat eş dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yorumlarıylada yeteneğinin farkına varan izleyiciler yetenekli eşin kazanmasıdan taraf lezzetli yemekleriyle de midelere hitap eden başarılı yarışmacı herkesin beğenisini kazandı.