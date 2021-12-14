Zahide Yetiş Yasin kimdir? kaç yaşında nereli?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
YASİN KİMDİR?
Başarılı eş çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Hangi yemeklerde başarılı olacağı merak edilen genç eş kaç puan alacak eşine ne kadar yardımcı olacak şimdi herkes bunların cevabını arıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10