Zahide Yetiş Sidar kimdir? kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Zahide Yetiş Sidar kimdir?

6 yıllık evli olan çift iddialı başladılar yarışmaya. 5 yaşında kızları da var.