Zahide Yetiş Sercan kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Yetiş Sercan kimdir?
Karadenizli olan çift çok heyecanlı. 6 yıllık evli olan çift iddialı başladılar yarışmaya. 5 yaşında kızları da var.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|16
|36
|2. Hekimoğlu Trabzon
|16
|34
|3. Sivas Belediyespor
|16
|30
|4. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|16
|30
|5. Afjet Afyonspor
|16
|28
|6. Çorum FK
|16
|28
|7. Bodrumspor
|16
|27
|8. Ankaraspor
|16
|26
|9. Somaspor
|16
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|16
|26
|11. İnegölspor
|16
|24
|12. Serik Belediyespor
|16
|23
|13. Etimesgut Belediyespor
|16
|20
|14. Diyarbekirspor
|16
|18
|15. Turgutluspor
|16
|18
|16. Sarıyer
|16
|15
|17. Ergene Velimeşespor
|16
|11
|18. Adıyaman FK
|16
|10
|19. Kahramanmaraşspor
|16
|6
|20. Niğde Anadolu FK
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. İstanbul Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Fatih Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gazişehir Gaziantep
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Yeni Malatyaspor
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Çaykur Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Manchester United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton & Hove Albion
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle Utd
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10