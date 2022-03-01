Zahide Yetiş Sedef hanım kimdir? kaç yaşında?

Zahide Yetiş ile Mutfak Şahane tüm heyecanıyla devam ediyor. Kayınvalidelerin , damatların, gelinlerin kıyasıya yarıştığı program her hafta dahada heyecanlı geçiyor. Peki bu haftaki yeni yarışmacılar kimler olacak? Hangi çiftlerin menüsü beğenilecek, altını hak eden yarışmacılar kimler olacak?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Kadriye Hanım kimdir?

Herşeye karışmasıyla eleştirileriyle dikkat çeken yeni yarışmacı kazanacak mı şimdi akıllarda bu sorular var.