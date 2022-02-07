Zahide Yetiş Ramazan kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Zahide Ramazan kimdir?

Başarılı eş yemek yapımında gösterdiği hamaratlığıyla takdirleri topladı. Altınları kazanıp kazanmayacakları büyük bir heyecanla bekleniyor.