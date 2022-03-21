Zahide Yetiş Rabia hanım kimdir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Rabia hanım kimdir?

Başarılı eş çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Hangi yemeklerde başarılı olacağı merak edilen genç eş kaç puan alacak eşine ne kadar yardımcı olacak şimdi herkes bunların cevabını arıyor.

