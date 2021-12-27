Zahide Yetiş Özlem kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Zahide Yetiş Özlem kimdir?

Karadenizli olan çift çok heyecanlı. 6 yıllık evli olan çift iddialı başladılar yarışmaya. 5 yaşında kızları da var.