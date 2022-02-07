Zahide Yetiş Nevin hanım kimdir? kaç yaşında nereli?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Nevin kimdir?
Başarılı eş çalışkanlığıyla öne çıkıyor. Hangi yemeklerde başarılı olacağı merak edilen genç eş kaç puan alacak eşine ne kadar yardımcı olacak şimdi herkes bunların cevabını arıyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13