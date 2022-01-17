Zahide Yetiş Murat kimdir? kaç yaşında, nereli? instagram hesabı nedir?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?
Zahide Murat hanım kimdir?
Karadenizli olan çift çok heyecanlı. 6 yıllık evli olan çift iddialı başladılar yarışmaya. 5 yaşında kızları da var.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|20
|48
|2. 1461 Trabzon FK
|20
|40
|3. Sivas Belediyespor
|20
|37
|4. Afjet Afyonspor
|20
|37
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|20
|36
|6. Somaspor
|20
|35
|7. Bodrumspor
|20
|34
|8. Çorum FK
|20
|34
|9. Silahtaroğlu Vanspor FK
|20
|32
|10. Ankaraspor
|20
|30
|11. Serik Belediyespor
|20
|29
|12. İnegölspor
|20
|27
|13. Diyarbekirspor
|20
|25
|14. Etimesgut Belediyespor
|20
|24
|15. Turgutluspor
|20
|22
|16. Adıyaman FK
|20
|19
|17. Sarıyer
|20
|15
|18. Ergene Velimeşespor
|20
|15
|19. Kahramanmaraşspor
|20
|11
|20. Niğde Anadolu FK
|20
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11