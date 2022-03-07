Zahide Yetiş ile Mutfak Şahane Muhammet bey kimdir? Kaç yaşında?

Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane yeni yarışmacıları merak ediliyor. Her hafta yeni yarışmacıların farklı lezzetlerin tanışıldığı yarışmada bu hafta neler olacak? Şimdi herkes bu haftayı merak ediyor.

Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Muhammet Bey Kimdir?

Yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Yeni hafta yarışmacısı olan hamaratlığıyla yorumlarıyla konuşulan Muhammet bey neler yapacak? Kimlerin yemeklerini beğenecek merakla beklenyor.