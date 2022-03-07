Zahide Yetiş ile Mutfak Şahane Muhammet bey kimdir? Kaç yaşında?
Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane yeni yarışmacıları merak ediliyor. Her hafta yeni yarışmacıların farklı lezzetlerin tanışıldığı yarışmada bu hafta neler olacak? Şimdi herkes bu haftayı merak ediyor.
Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane yeni yarışmacıları merak ediliyor. Her hafta yeni yarışmacıların farklı lezzetlerin tanışıldığı yarışmada bu hafta neler olacak? Şimdi herkes bu haftayı merak ediyor.
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Muhammet Bey Kimdir?
Yeni hafta yarışmacıları merak ediliyor. Yeni hafta yarışmacısı olan hamaratlığıyla yorumlarıyla konuşulan Muhammet bey neler yapacak? Kimlerin yemeklerini beğenecek merakla beklenyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|28
|62
|2. 1461 Trabzon FK
|28
|58
|3. Bodrumspor
|28
|56
|4. Silahtaroğlu Vanspor FK
|28
|50
|5. Sivas Belediyespor
|28
|49
|6. Somaspor
|28
|48
|7. Afjet Afyonspor
|28
|47
|8. Çorum FK
|28
|47
|9. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|28
|47
|10. İnegölspor
|28
|41
|11. Ankaraspor
|28
|40
|12. Etimesgut Belediyespor
|28
|36
|13. Serik Belediyespor
|28
|31
|14. Diyarbekirspor
|28
|29
|15. Adıyaman FK
|28
|29
|16. Sarıyer
|28
|28
|17. Turgutluspor
|28
|28
|18. Ergene Velimeşespor
|28
|21
|19. Kahramanmaraşspor
|28
|16
|20. Niğde Anadolu FK
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Fenerbahçe
|28
|47
|4. Başakşehir
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|28
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Altınordu
|27
|28
|17. Denizlispor
|26
|27
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17