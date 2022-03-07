Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane Gülden kimdir? Kaç Yaşında?

Zahide Yetiş'in programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ki yeni yarışmacıları kimler olacak? Yeni çiftler hangi menüleri yapacak?

Kim Kimdir? 07.03.2022, 15:57 07.03.2022, 15:57
Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane Gülden kimdir? Kaç Yaşında?

Zahide Yetiş'in programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ki yeni yarışmacıları kimler olacak? Yeni çiftler hangi menüleri yapacak? 

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Gülden kimdir?

Yeni çiftin iddialı konuşmaları diğer gelinlerin pek hoşuna gitmedi. Peki yeni yarışamacı ve eşi nasıl hünerler sergileyecekler? Çiftler hangi yemekleri yapacaklar?

Yorumlar (1)
çiğdem 3 hafta önce
Yabanci kadinlarin cogu böyle.turkiyeyi turk erkeklerini keriz olarak görüyorlar.Turk erkeklerine de kızıyorum turk kizlari kadinlari mi kalmadi
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