Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane Gizem kimdir? Kaç Yaşında?

Zahide Yetiş'in programı tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta ki yeni yarışmacıları kimler olacak? Yeni çiftler hangi menüleri yapacak?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Gizem kimdir?

Yeni gelinin iddialı konuşmaları diğer gelinlerin pek hoşuna gitmedi. Peki yeni yarışamacı ve eşi nasıl hünerler sergileyecekler? Çiftler hangi yemekleri yapacaklar?