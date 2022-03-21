Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Zeynep kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle devam ediyor. Evli çiftlerin birlikte yapıp, sundukları yemekler diğer yarışmacılar tarafından değerlendiriliyor. Yeni hafta yarışmacıları merakla araştırılıyor.

Zeynep Kimdir?

Zeynep eşiyle beraber harika yemekler yapacağını her fırsatta dile getiriyor. Bakalım birinci olmakta ısrarlı olan yarışmacı kendi sırasında neler yapacak?