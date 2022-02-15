Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Zeynel kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor. Programa katılan yeni hafta yarışmacıları da merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Zeynel kimdir?

Zeynel Kimdir?

Genç damat Zeynel eşiyle beraber programa katıldı. Leziz yemekler yaptığını söyleyen Zeynel altınların sahibi olacaklarında idialı. Şimdi herkes Zeynel ve eşinin yemek yapacağı günü bekliyor.