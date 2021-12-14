Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Uğur kimdir?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Uğur kimdir?
Eşiyle beraber yarışmaya katılan yeni yarışmacının hamaratlığı ve yemek bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Haftaya iddialı başlayan yarışmacılar lezzetli yemekler yapacaklarını altını hak edeceklerini söylediler. Şimdi herkes yeni yarışmacıların yemek gününü dört gözle bekliyorlar.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|17
|39
|2. Hekimoğlu Trabzon
|17
|37
|3. Sivas Belediyespor
|17
|31
|4. Afjet Afyonspor
|17
|31
|5. Çorum FK
|17
|31
|6. Bodrumspor
|17
|30
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|17
|30
|8. Ankaraspor
|17
|29
|9. Somaspor
|17
|26
|10. Silahtaroğlu Vanspor FK
|17
|26
|11. İnegölspor
|17
|24
|12. Serik Belediyespor
|17
|23
|13. Turgutluspor
|17
|21
|14. Etimesgut Belediyespor
|17
|20
|15. Diyarbekirspor
|17
|19
|16. Sarıyer
|17
|15
|17. Adıyaman FK
|17
|13
|18. Ergene Velimeşespor
|17
|12
|19. Kahramanmaraşspor
|17
|7
|20. Niğde Anadolu FK
|17
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Beşiktaş
|16
|24
|8. Adana Demirspor
|16
|23
|9. Galatasaray
|16
|23
|10. Sivasspor
|16
|22
|11. Karagümrük
|16
|22
|12. Antalyaspor
|16
|21
|13. Gaziantep FK
|16
|21
|14. Giresunspor
|16
|19
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|16
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Erzurumspor
|15
|31
|2. Ümraniye
|15
|30
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|15
|27
|5. Bandırmaspor
|15
|25
|6. Samsunspor
|15
|25
|7. İstanbulspor
|15
|23
|8. Kocaelispor
|15
|23
|9. Gençlerbirliği
|16
|23
|10. Tuzlaspor
|14
|22
|11. Boluspor
|15
|20
|12. Adanaspor
|16
|20
|13. Menemenspor
|15
|19
|14. Manisa FK
|17
|19
|15. Bursaspor
|15
|18
|16. Ankara Keçiörengücü
|16
|18
|17. Denizlispor
|15
|15
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|15
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|16
|38
|2. Liverpool
|16
|37
|3. Chelsea
|16
|36
|4. West Ham
|16
|28
|5. M. United
|16
|27
|6. Arsenal
|16
|26
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Leicester City
|16
|22
|9. Wolverhampton
|16
|21
|10. Brentford
|16
|20
|11. Brighton
|15
|20
|12. Crystal Palace
|16
|19
|13. Aston Villa
|16
|19
|14. Everton
|16
|18
|15. Leeds United
|16
|16
|16. Southampton
|16
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|16
|10
|20. Norwich City
|16
|10