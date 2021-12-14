Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Suzan hanım kimdir? Kaç yaşında,nereli?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada güzel ve lezzetli yemekler yapılacak. Peki bu haftaki yeni yarışmacılar kimler olacak? Ülkemizin hangi şehrinden farklı hayatlarla tanışacağız?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Suzan kimdir?

Yeni hafta yarışmacıları herkesin beğenisini aldı. Mutfaktaki hamaratlıklarını birlik beraberlikleriyle konuşulan çiftin başarılı olup olmayacağı merak ediliyor.