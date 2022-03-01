Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Sergen kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor. Programa katılan yeni hafta yarışmacıları da merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Zeynel kimdir?

Sergen Kimdir?

Genç damat Sergen eşiyle beraber programa katıldı. Leziz yemekler yaptığını söyleyen Sergen altınların sahibi olacaklarında idialı. Şimdi herkes Sergen ve eşinin yemek yapacağı günü bekliyor.