Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane tüm hızıyla devam ediyor. Bu haftada güzel ve lezzetli yemekler yapılacak. Peki bu haftaki yeni yarışmacılar kimler olacak? Ülkemizin hangi şehrinden farklı hayatlarla tanışacağız?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Rabia hanım kimdir?

Yeni hafta yarışmacıları herkesin beğenisini aldı. Mutfaktaki hamaratlıklarını birlik beraberlikleriyle konuşulan çiftin anneleri Rabia hanımda stüdyoya renk kattı yarışmacıların başarılı olup olmayacağı merak ediliyor.