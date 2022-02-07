Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Olena kimdir? Kaç yaşında?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranların en sevilen programları arasında eşlerle beraber yapılan yemekler tatlılar hızla devam ediyor. Bu haftaki yeni yarışmacılar zorlu rakipler . Peki hangi yarışmacılar daha başarılı olacak, hangi yarışmacıların yemekleri daha kötü olacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranların en sevilen programları arasında eşlerle beraber yapılan yemekler tatlılar hızla devam ediyor. Bu haftaki yeni yarışmacılar zorlu rakipler . Peki hangi yarışmacılar daha başarılı olacak, hangi yarışmacıların yemekleri daha kötü olacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Olena Kimdir?
Yabancı gelin hamatlığıyla ve güzelliğiyle dikkatleri topladı. Başarılı yarışmacı kendi sırasında iddialı olacağını eşiyle çok güzel lezzetli yemekler yapacağını dile getirdi. Şimdi herkes sırasının gelmesini heyecanla bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13