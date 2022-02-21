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Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Meltem kimdir? Kaç yaşında?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranların en sevilen programları arasında eşlerle beraber yapılan yemekler tatlılar hızla devam ediyor. Bu haftaki yeni yarışmacılar zorlu rakipler . Peki hangi yarışmacılar daha başarılı olacak, hangi yarışmacıların yemekleri daha kötü olacak?

Kim Kimdir? 21.02.2022, 14:52 21.02.2022, 14:53
Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Meltem kimdir? Kaç yaşında?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane ekranların en sevilen programları arasında eşlerle beraber yapılan yemekler tatlılar hızla devam ediyor. Bu haftaki yeni yarışmacılar zorlu rakipler . Peki hangi yarışmacılar daha başarılı olacak, hangi yarışmacıların yemekleri daha kötü olacak?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Meltem Kimdir?

Yabancı gelin hamatlığıyla ve güzelliğiyle dikkatleri topladı. Başarılı yarışmacı kendi sırasında iddialı olacağını eşiyle çok güzel lezzetli yemekler yapacağını dile getirdi. Şimdi herkes sırasının gelmesini heyecanla bekliyor. 

Yorumlar (2)
Merve 2 hafta önce
Olena nin insta hesabı varmi
Cevapla Beğendim (3) Beğenmedim (0)
Şiva 1 ay önce
Şiva kımdir
Cevapla Beğendim (0) Beğenmedim (0)
3
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 21 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 25 55
2. 1461 Trabzon FK 25 55
3. Sivas Belediyespor 25 48
4. Bodrumspor 25 47
5. Silahtaroğlu Vanspor FK 25 45
6. Çorum FK 25 43
7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 25 43
8. Somaspor 25 42
9. Afjet Afyonspor 25 41
10. Ankaraspor 25 35
11. İnegölspor 25 34
12. Etimesgut Belediyespor 25 32
13. Serik Belediyespor 25 30
14. Diyarbekirspor 25 28
15. Adıyaman FK 25 28
16. Sarıyer 25 26
17. Turgutluspor 25 24
18. Ergene Velimeşespor 25 18
19. Kahramanmaraşspor 25 13
20. Niğde Anadolu FK 25 8
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17