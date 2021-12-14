Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Keziban Hanım Kimdir? Kaç Yaşında?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane her hafta eğlenceli ve güzel geçiyor. Bu haftaki yarışmacıları da farklı şehirlerden yarışmaya katıldılar. Yarışmacılar eşleriyle hamaratlıklarını gösteriyorlar. Bu haftaki yarışmacılardan hangileri daha başarılı olacak? Hangi yarışmacıların menüsü hiç beğenilmeyecek? Şimdi herkes bunların cevabını bekliyor.

Zahide Yetiş İle Mutfak Şahane Yarışmacılarından Keziban Hanım Kimdir?

Yeni yarışmacılardan eşler başarılı ve hamaratlıklarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. İddialı eşler mutfaktaki birlik beraberlikleriyle diğer yarışmacılarının dikkatini çekti. Herkes merak eediyor hangi yarışmacılar daha başarılı ve ödül kazanacaklar?