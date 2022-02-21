Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Bekir kimdir?

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor. Programa katılan yeni hafta yarışmacıları da merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Zeynel kimdir?

Bekir Kimdir?

Genç damat Bekir eşiyle beraber programa katıldı. Leziz yemekler yaptığını söyleyen Bekir altınların sahibi olacaklarında idialı. Şimdi herkes Bekir ve eşinin yemek yapacağı günü bekliyor.