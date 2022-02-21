Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Bekir kimdir?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor. Programa katılan yeni hafta yarışmacıları da merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Zeynel kimdir?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane hafta içi her gün keyifli bölümleriyle seyircileriyle buluşuyor. Programa katılan yeni hafta yarışmacıları da merak ediliyor. Peki yeni yarışmacılardan Zeynel kimdir?
Bekir Kimdir?
Genç damat Bekir eşiyle beraber programa katıldı. Leziz yemekler yaptığını söyleyen Bekir altınların sahibi olacaklarında idialı. Şimdi herkes Bekir ve eşinin yemek yapacağı günü bekliyor.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|25
|55
|2. 1461 Trabzon FK
|25
|55
|3. Sivas Belediyespor
|25
|48
|4. Bodrumspor
|25
|47
|5. Silahtaroğlu Vanspor FK
|25
|45
|6. Çorum FK
|25
|43
|7. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|25
|43
|8. Somaspor
|25
|42
|9. Afjet Afyonspor
|25
|41
|10. Ankaraspor
|25
|35
|11. İnegölspor
|25
|34
|12. Etimesgut Belediyespor
|25
|32
|13. Serik Belediyespor
|25
|30
|14. Diyarbekirspor
|25
|28
|15. Adıyaman FK
|25
|28
|16. Sarıyer
|25
|26
|17. Turgutluspor
|25
|24
|18. Ergene Velimeşespor
|25
|18
|19. Kahramanmaraşspor
|25
|13
|20. Niğde Anadolu FK
|25
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|26
|63
|2. Konyaspor
|25
|49
|3. Adana Demirspor
|26
|44
|4. Başakşehir
|25
|43
|5. Fenerbahçe
|26
|43
|6. Beşiktaş
|26
|41
|7. Alanyaspor
|26
|40
|8. Hatayspor
|26
|39
|9. Kayserispor
|26
|38
|10. Karagümrük
|26
|36
|11. Gaziantep FK
|25
|35
|12. Sivasspor
|26
|34
|13. Antalyaspor
|26
|31
|14. Kasımpaşa
|26
|29
|15. Galatasaray
|25
|29
|16. Göztepe
|25
|27
|17. Giresunspor
|26
|26
|18. Rizespor
|26
|23
|19. Altay
|26
|22
|20. Ö.K Yeni Malatya
|25
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|25
|52
|2. Ümraniye
|24
|49
|3. Erzurumspor
|24
|43
|4. İstanbulspor
|24
|42
|5. Eyüpspor
|23
|41
|6. Bandırmaspor
|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
|14. Kocaelispor
|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|26
|46
|5. West Ham United
|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Wolverhampton Wanderers
|24
|40
|8. Tottenham
|23
|39
|9. Brighton
|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|27
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17