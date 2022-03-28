Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Aynur Hanım kimdir?

Her hafta içi büyük ilgiyle izlenen yemek yarışması programı tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu haftada zorlu yarışmacıların katıldığı programın sonucu merak ediliyor.

Zahide Yetiş Aynur Kimdir?

Yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyen 24 yaşındaki iddialı yarışmacı kendi gününde herkesten başarılı olacağınıda dile getirdi. İddialı yarışmacı zor menü seçeceğini her defasında dile getiriyor. Şimdi genç yarışmacının menüsü ve günü heyecanla bekleniyor.