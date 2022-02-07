Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane Anıl kimdir?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane'nin yeni yarışmacıları merakla araştırılıyor. Bu hafta da iddialı olan yarışmacılar başarılarıyla kıyasıya yarışıyorlar. Peki bu hafta hangi yörenin yemekleri, lezzetleri yapılacak?
Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane Anıl kimdir?
Eşiyle beraber yarışmaya katılan yeni yarışmacının hamaratlığı ve yemek bilgisi dikkatlerden kaçmadı. Haftaya iddialı başlayan yarışmacılar lezzetli yemekler yapacaklarını altını hak edeceklerini söylediler. Şimdi herkes yeni yarışmacıların yemek gününü dört gözle bekliyorlar.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13