Zahide Yetiş Hamide hanım kimdir?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak?

Hamide Kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Hamide hanım fenomen oldu. Tatlılığıyla dikkat çeken güzel kadın artık Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane yarışmasının ekibine katıldı.