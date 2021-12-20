Zahide Yetiş Can kimdir? kaç yaşında nereli?

Zahide Yetiş programı tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yarışmacıların kimler olduğu merak ediliyor. Peki bu hafta hangi çift konuk olacak? Kayınvalideler kimler olacak? Zahide Yetiş programının yeni yarışmacıları kimler olacak?

Can kimdir?

Programın en sakin eşi olarak gözlemlenen genç eş, iddialı oalarak yarışmaya başladı. Yemekleri güzel lezzetli yaptığını söyleyen eşin performansı nasıl olacak şimdi herkes bunun cevabını merak ediyor..