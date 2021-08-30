Yusuf Kaptanoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Yusuf Kaptanoğlu kimdir?

Aslen Sinoplu olan Yusuf Kaptanoğlu, 22.04.1989 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2003 yılında Küçükçekmece Tüccar ve Sanayiciler Derneği İlköğretim Okulu’ndan, 2007 yılında Küçükçekmece Sefaköy (Yabancı Dil Ağırlıklı) Lisesi’nden mezun oldu ve 2008 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü‘nde okumaya hak kazandı. Ayrıca 2009 yılında ikinci üniversite kapsamında tercih ettiği Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümüne devam etmektedir.

Lisans öğrenimi boyunca çeşitli öğrenci topluluklarında ve sivil toplum kuruluşlarında görev aldı ve bu dönemde birçok programda sunuculuk yaptı. 2011-2012 öğretim yılının güz döneminde Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya’da Calabria Üniversitesi‘nde eğitim aldı.

2012 yılında Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra 2012-2014 yılları arasında özel bir kurumda Müdür Yardımcılığı görevini ifa etti. Bu dönemde Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim dalında yüksek lisansa başladı ve şu an tez aşamasındadır.

Memuriyete, 28 Mart 2015 tarihinde girdiği T.C. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavını kazanarak başlayan Yusuf KAPTANOĞLU,

31.08.2015 – 04.12.2015 tarihleri arasında 104. Dönem Kaymakam Adayı olarak T.C. Sinop Valiliği‘nde İl Merkez Stajını tamamladı.

Ardından Refiklik Stajı kapsamında

07.12.2015 – 22.01.2016 tarihleri arasında T.C. Eceabat Kaymakamlığı‘nda;

25.01.2016 – 04.03.2016 tarihleri arasında T.C. Turhal Kaymakamlığı‘nda;

görev aldı.

Kaymakam Vekilliği stajı kapsamında

07.03.2016 – 22.06.2016 tarihleri arasında Kırşehir AKPINAR KAYMAKAM V.;

10.10.2016 – 02.12.2016 tarihleri arasında Şanlıurfa BİRECİK KAYMAKAM V.;

02.01.2017 – 30.10.2017 tarihleri arasında Kastamonu SEYDİLER KAYMAKAM V.

olarak görev aldı.

10.12.2017-10.08.2018 tarihleri arasında Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 12. maddesi gereği İngiltere’de Sheffield Üniversitesi’nde lisan kursuna katıldı.

104. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla tamamlayarak T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 22.10.2018 tarihli onayıyla, tercih ettiği T.C. Dörtdivan Kaymakamlığı‘ndaki görevine 25.10.2018 tarihinde başlayan Kaymakam Yusuf Kaptanoğlu, 27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/261 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Dörtdivan Kaymakamı olarak atanmıştır.

Cumhurbaşkanlığının 14.07.2020 tarih ve 2020/362 sayılı atama kararıyla İliç Kaymakamı olarak atanmıştır.