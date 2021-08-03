Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney nereli?

Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney, Türkiye’nin zor zamanlarında yaptığı yardımlarıyla bilinen sanatçılar arasında yer almakta. Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Ekipler yangınları kontrol altına almak için var güçlerile mücadele ediyor. Antalya Manavgat'ta yangın söndürme çalışmalarına katılan şarkıcı Yusuf Güney yangın söndürme ekipleri ile tartıştı. İtfaiye ekiplerinin üzerine yürüdü iddia edilen şarkıcı Yusuf Güney, havaya da ateş ettiği iddiaları sonrası gözaltına alındığı açıklandı. İfadesinin ardından Yusuf Güney serbest bırakıldı. Peki Yusuf Güney kimdir? Yusuf Güney kaç yaşında? Yusuf Güney nereli?

Yusuf Güney kimdir?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984'te Trabzon‘da dünyaya geldi. 1998 yılına kadar Trabzon'da ikamet eden Yusuf Güne, ailesi ile beraber İngiltere‘nin başşehri Londra‘ya taşında. 15 yaşında okula gitsede okula bir türlü adapte olamadı. Yusuf Güney Dışarıdan pazarlama bölümünü bitirip, iş hayatına başladı.

Yusuf Güney'in şarkıcılık kariyeri 21 yaşında iken 5 Haziran 2005 tarihinde Londra‘da konser vermeye gelen Rafet El Roman ile tanışmasıyla başladı. Yusuf Güney, ilk bestesi olan “Aşk-ı Virane” şarkısını 2008 yılında yaparak Rafet El Roman‘ın 2008 yılında çıkardığı “Bir Roman Gibi” adlı albümüne girmesini sağladı. Ayrıca Yusuf Güney, Rafet El Roman‘ın bu albümünde bir şarkısında düet yapmış ve çekilen klipde de rol almıştır. Yine bu şarkı 2009 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı” seçildi.

2009 yılında Türkiye'ye gelen Yusuf Güney, ilk albümünü Rafet El Roman‘ın prodüktörlüğünde 12 Şubat 2009 tarihinde Hüseyin Emre‘nin sahibi olduğu Emre Plak'tan “Bir Sevda Masalı” adı ile çıkardı. Ardından 2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı adlı maksi single albümünü çıkaran Güney, 2013 yılında Sevgi Arsızı albümünü, 2014 Hazin adlı single, 2016 Kaptan adlı albümünü çıkarmıştır.

Yusuf Güney Albümleri:

2009 – Bir Sevda Masalı

2010 – Aşka İnat

2012 – Kader Rüzgarı

2013 – Sevgi Arsızı

2014 – Hazin

2016 – Kaptan