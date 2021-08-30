Yunus Emre Şahin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

İlçemiz Kaymakamı Yunus Emre ŞAHİN 1994 yılında Ankara’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden çift anadal yaparak 2016 yılında bitirdi.





2016 yılında yapılan Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Çankırı Valiliği’nde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti. Sırasıyla Isparta/Eğirdir ve Ankara/Etimesgut İlçelerinde refiklik stajını tamamladıktan sonra Kütahya İli Aslanapa İlçesinde sekiz ay vekaleten Kaymakamlık görevini yürüttü. Akabinde Bakanlık Merkez Stajı kapsamında üç ay dil eğitimi aldı. Daha sonra Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Teftiş Stajını tamamladı. Sekiz ay süreyle gittiği İngiltere’de dil eğitimi aldı ve İngiltere’deki idari sistemle ilgili çalışmalarda bulundu. Yurt dışı dönüşünde İçişleri Bakanlığı’nda düzenlenen Kaymakamlık Kursu’nu başarıyla tamamlamasının ardından Bakanlık Makamının 25.10.2019 tarihli onayı ile Karakeçili Kaymakamlığına görevlendirlen Kaymakamımız, 05.05.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2020/180 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Karakeçili Kaymakamlığına asalaten atandı Cumhurbaşkanlığının 13.07.2020 Tarihli ve 2020/362 sayılı Atama kararı ile ilçemiz kaymakamlığına Atanan Yunus Emre ŞAHİN 08.08.2020 tarihinde görevine başlamış olup iyi derecede ingilizce bilmektedir.