Yücel Erdem kimdir, nereli ve kaç yaşında?



1987 yılında Niğde’de doğdu.İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu. Aynı yıl Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi yandal programını tamamladı. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümünü bitirdi. 2018 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisansını yaptı.



2011 yılında Maliye Bakanlığında Gelir Uzmanı olarak görevine başladı. 2014-2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığında Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.



2017 yılında Niğde Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etmiştir. Niğde Valiliğinde İl Stajı, Konya-Sarayönü ve Balıkesir-Burhaniye ilçelerinde Kaymakam Refikliği Stajı, Yozgat-Şefaatli İlçesinde Kaymakam Vekilliği yaptı. Mülkiye Başmüfettişi refakatinde Teftiş Stajını Ankara’da tamamladı. Yurt dışı stajı kapsamında İngiltere’de yabancı dil ve mesleki eğitim aldı. İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Kurusunu başarı ile tamamlamış ve ilçemizdeki görevine başlamıştır.



Kaymakamımız evli ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.