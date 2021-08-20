Yomra Kaymakam EYÜP ÖZDEMİR , kaç yaşında ve nereli?

Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı gereğince İlçemiz Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Yomra Kaymakamı EYÜP ÖZDEMİR, kaç yaşında ve nereli?

15 Aralık 1979 tarihinde Konya'da doğdu.İlk ve orta öğretimini Konya'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslarası İlişkiler bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesi Uluslarası İlişkiler Anabilimdalındaki yüksek lisansını 2006 yılında tamamladı. 2007 yılında Karaman Kaymakam adayı olarak başladı. Mesleğinde sırasıyla Konya-Bozkır ve Rize Kalkandere İlçelerinde Kaymakam Vekilliği, 2010-2012 yılları arasında Sarıveriler Kaymakamı, 2012-2014 yılları arasında Murgul Kaymakamı, 2014-2016 yılları arasında İpsala Kaymakamı, 2016-2019 yılları arasında Karayazı Kaymakamı olarak görev yaptı. 08.08.2019 tarih ve 30856 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019/268 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı gereğince İlçemiz Kaymakamlığı görevine atanmıştır.Sosyoloji Anabilimdalında Doktora öğrenimini sürdürmekte olup iyi derecede ingilizce bilmektedir. Sınıf öğretmeni Hanife ÖZDEMİR ile evlidir.