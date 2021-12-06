Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında nereli? instagram hesabı nedir?

Uzun zamandan beridir ekranlarda görülmeyen sanatçının Gelinim Mutfaktayı sunacağı konuşuluyor. Peki Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında nereli?

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

14 Ocak 1964 (52 yaşında) İstanbul doğumlu olan Yılmaz Morgül, çeşitli musiki cemiyetlerinden ders alarak kendisini Türk Sanat Musikisi konusunda yetiştirmiştir. "Elveda İstanbul", "Kız sen kimsin" ve Zeki Müren'in sevilen parçası "Bahçevan"'ı seslendirerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarınca, dönemin ilgi odağı olmayı başarmıştır. Sanatının yanında hayırseverliğiyle de bilinen Morgül, birçok vakıf için sahneye çıkmış, 100'den fazla konsere imza atarak ve bu vakıflara destek olmayı başarmıştır.