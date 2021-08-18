Dilenci kızı darp ettiği videolar ile gündeme gelen Yerli "Marilyn Monroe" Melek Karahan kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Dilenci kızı darp ettiği videolar ile gündeme gelen Yerli "Marilyn Monroe" Melek Karahan kimdir? Melek Karahan ne yaptı? Melek Karahan olayı nedir? Melek Karahan kimdir? Mardin'de görenlerin ABD'li sinema yıldızı Marilyn Monroe'ya benzettiği 4 çocuk 2 torun sahibi, 45 yaşındaki Melek Karahan (45), kendini sahipsiz kedilere adadı. Önce bir tarihi konak kiraladı. Ardından kredi çekip burada bir kedi sığınma evi açtı. Sokaktan bakıma muhtaç ve hasta can dostlarını topladı. Şu anda sayıları 20'e ulaşan kedilerin her ihtiyacını karşılamaya başladı. MARDİNLİ MONROE Kendini kedilere adayan Karahan, 8 yıl önce memur eşinin tayini nedeniyle, Dinar'dan Mardin'e geldi. Sürekli kalmak için yerleşti. Mardin'de yerli "Marilyn Monroe" olarak tanına Melek Karahan, sabun sattığı dükkanının önünde oturan dilenci kızı zorla iş yerine götürüp kapıyı da kapatmaya çalıştı. KIZI KALDIRIP YERE ATTI Yoldan geçen ve duruma engel olan vatandaşlarla da kavga eden Karahan, dilenci kızı da kaldırıp yere atarak darp etti. Karahan'ın dilenci kızı darp ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Karahan'ın küçük kıza yardım etmeye çalışan vatandaşlara hakaret savurduğu öğrenildi. # Melek Karahan, Melek Karahan kim?, Melek Karahan kimdir?, Melek Karahan nereli?, Melek Karahan kaç yaşında?, Melek Karahan ne yaptı?, Melek Karahan ne dediMelek Karahan, Melek Karahan twitter

Kaynak:Turkuaz Gazetesi