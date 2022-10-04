Yeni İstanbul dizisinin oyuncuları kimler?

Ekranlarda çok yakında yayınlanacak olan dizinin fragmanının yayınlanmasının ardından dizinin oyuncu kadrosu ve başrol oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki Yeni İstanbul dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?

YENİ İSTANBUL DİZİSİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yeni İstanbul dizisinin fragmanı yayınlandı. Fragmanı yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda kimlerin olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Başrol oyuncuları Hande Doğandemir ve Tansel Öngel'in olduğu dizinin oyuncu kadrosu henüz belli olmadı. Dizinin çok yakında yayınlanması tahmin ediliyor.