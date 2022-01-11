Yemin dizisi Reyhan kimdir? Özge Yağız kimdir?

Yemin dizisi her bölümüyle izleyicileri ekrana kilitliyor. Yeni bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncularının da kimler olduğu merak ediliyor.

Özge Yağız kimdir?

Türk oyuncu.

Doğum tarihi: 26 Eylül 1997 (24 yıl yaşında), İstanbul

Doğum: 20 Eylül 1997 (24 yaşında); İstanbul, Türkiye

Eğitim: Başkent Üniversitesi

Meslek: Oyuncu

