Yemin dizisi Narin kimdir? kaç yaşında? nereli?

Yemin dizisi her bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitliyor. Yeni bölümünde neler olacağı merakla bekleniyor..

Yeminin Narini kimdir?

Yemin dizisinin Narin'i, Yağmur Shahbazova 1987'de Azerbeycan'ın başkenti Bakü'de doğmuştur. Azeri olan güzel oyuncu Yemin dizisi için Türkiye'ye gelmiş ve burayı çok sevmiştir